Местами в Башкирии потеплеет до 0 градусов

Сегодня, 31 января, в Башкортостане местами пройдет небольшой снег. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -5,-10 градусов, а местами ожидается до -1 градуса.

Завтра, 1 февраля, существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха в ночное время суток составит -9,-14 градусов, при прояснении до -23 градусов. Погода днем будет примерно такой же, как 31 января, а местами ожидается 0 градусов.