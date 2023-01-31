ППМИ-2023: Башкирии сельчане хотят отремонтировать окна в детском саду

В районах республики продолжается конкурс в рамках Программы поддержки местных инициатив. Жители деревни Сикияз Дуванского района хотят отремонтировать окна в местном детском саду. Дошкольное учреждение в этом году отмечает свой 35-летний юбилей, столько же лет и окнам. Их замена необходима, чтобы детям было тепло и безопасно.
В текущем году из бюджета республики на реализацию Программы поддержки местных инициатив будет направлено 500 млн. рублей. С этого года на одну на конкурсную заявку может быть выделено до 1 млн. 200 тысяч. Участие в конкурсе может помочь жителям села Сикияз осуществить их планы и обеспечить детям комфортное пребывание в дошкольном учреждении.