ППМИ-2023: Башкирии сельчане хотят отремонтировать окна в детском саду

Наши неравнодушные жители села в сентябре приняли решение, что в этом году мы по программе ПМИ будем делать замену оконных блоков в детском саду, чтобы нашим детям было тепло, уютно, комфортно и чтобы наши работники не боялись за себя, за наших детей, когда они моют эти окна.

Татьяна Пестерева, глава Сикиязского сельсовета