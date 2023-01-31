ППМИ-2023: Башкирии сельчане хотят отремонтировать окна в детском саду

В районах республики продолжается конкурс в рамках Программы поддержки местных инициатив. Жители деревни Сикияз Дуванского района хотят отремонтировать окна в местном детском саду. Дошкольное учреждение в этом году отмечает свой 35-летний юбилей, столько же лет и окнам. Их замена необходима, чтобы детям было тепло и безопасно.

Наши неравнодушные жители села в сентябре приняли решение, что в этом году мы по программе ПМИ будем делать замену оконных блоков в детском саду, чтобы нашим детям было тепло, уютно, комфортно и чтобы наши работники не боялись за себя, за наших детей, когда они моют эти окна.

Татьяна Пестерева, глава Сикиязского сельсовета

В текущем году из бюджета республики на реализацию Программы поддержки местных инициатив будет направлено 500 млн. рублей. С этого года на одну на конкурсную заявку может быть выделено до 1 млн. 200 тысяч. Участие в конкурсе может помочь жителям села Сикияз осуществить их планы и обеспечить детям комфортное пребывание в дошкольном учреждении.

Мы и дети ждем новые окна, мы хотим, чтоб нам тепло было спать, чтобы никто не болел.

Елена Никитина, воспитатель логопедической группы и воспитанники детского сада №10 с. Сикияз Дуванского района
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