В Башкирии коронавирус выявили у 110 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
В Башкирии за последние сутки коронавирус выявили у 110 человек (348 134), выздоровели – 147 (340 683), госпитализировано – 55. За всё время пандемии скончались 5983 человек.
В больницах Башкирии находятся 167 человек, 109 из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся 1273 заболевших, из них 446 пациентов — люди старше 60 лет.
В России коронавирус выявили у 5792 человек (21 950 192), выздоровели – 6102 (21 349 279), скончались – 45 (395 067), госпитализировано – 1337.