В Уфе жителей предупредили об увеличении суммы в платежках за январь

Многие жители башкирской столице получив платежки за январь, удивились начисленной сумме. МУП "Уфимские инженерные сети" объяснили населению, как проводились начисления.
Компания объясняет, что увеличение суммы в январе связано с холодами. Морозы в этом месяце опускались ниже -35 градусов. Отпуск тепла в январе 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года увеличился в среднем на 15,26% не только из-за разницы температур.
Средняя температура за период снятия показаний ОДПУ (а это с 22 декабря 2022 года по 21 января 2023 года) была -14,6°. Всего за период снятия показаний было 19 дней, когда средняя температура воздуха была ниже минус -10°», – сообщает пресс-служба МУП УИС. В декабре средняя температура за период снятия показаний счетчиков составила -13,3°, в январе 2022 года – -12,6°.