В Уфе жителей предупредили об увеличении суммы в платежках за январь

Средняя температура за период снятия показаний ОДПУ (а это с 22 декабря 2022 года по 21 января 2023 года) была -14,6°. Всего за период снятия показаний было 19 дней, когда средняя температура воздуха была ниже минус -10°», – сообщает пресс-служба МУП УИС. В декабре средняя температура за период снятия показаний счетчиков составила -13,3°, в январе 2022 года – -12,6°.