Боец батальона им. Шаймуратова встретился со школьницей, написавшей ему на передовую

Военнослужащий получил письмо от Элины Канафиевой еще в сентябре прошлого года. Пообещал себе: как только вернется домой, обязательно встретится с девочкой. Сегодня в школе села Дмитриевка боец и автор письма познакомились лично.

Обещание встретиться и обнять школьницу боец с позывным «Шах» дал себе еще полгода назад. Девятиклассница Элина Канафиева написала письмо неизвестному солдату в сентябре. Шаймуратовец хранил его с тех пор. Чтобы не промокло, вместе с письмами от жены и дочери держал в полиэтиленовом файле – в подтверждение Шах показывает: все строчки на месте.

Когда писала, желала всего хорошего. Такое совпадение, что письмо досталось человеку из Уфимского района, еще и обратная связь. Элина Канафиева, ученица 9 класса школы с. Дмитриевка

Элина учится в школе села Дмитриевка Уфимского района – военнослужащий оказался, по сути, соседом девочки. В акции «Письма на фронт» принимали участие все ее одноклассники. Кто получит в руки слова поддержки, они не знали, но имена каждого из них в памяти солдат.

У Элины теперь на память от бойца мягкая игрушка и белые цветы. В долгу не осталась и она сама. Девятиклассница подарила шаймуратовцу записную книжку.

Для нас большая поддержка. Как будто частичка Родины. У мужиков слезы на глазах. Позывной «Шах», боец батальона им. М. Шаймуратова