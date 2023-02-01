Боец батальона им. Шаймуратова встретился со школьницей, написавшей ему на передовую

Военнослужащий получил письмо от Элины Канафиевой еще в сентябре прошлого года. Пообещал себе: как только вернется домой, обязательно встретится с девочкой. Сегодня в школе села Дмитриевка боец и автор письма познакомились лично.
Обещание встретиться и обнять школьницу боец с позывным «Шах» дал себе еще полгода назад. Девятиклассница Элина Канафиева написала письмо неизвестному солдату в сентябре. Шаймуратовец хранил его с тех пор. Чтобы не промокло, вместе с письмами от жены и дочери держал в полиэтиленовом файле – в подтверждение Шах показывает: все строчки на месте.
Элина учится в школе села Дмитриевка Уфимского района – военнослужащий оказался, по сути, соседом девочки. В акции «Письма на фронт» принимали участие все ее одноклассники. Кто получит в руки слова поддержки, они не знали, но имена каждого из них в памяти солдат.
У Элины теперь на память от бойца мягкая игрушка и белые цветы. В долгу не осталась и она сама. Девятиклассница подарила шаймуратовцу записную книжку.
Боец с позывным «Шах» сейчас находится в отпуске, по окончании которого хочет вернуться на территорию проведения СВО. В этом году военнослужащему исполнится 51 год – как говорит сам шаймуратовец, со счетов его списывать рано. Силы есть, а вот не падать духом помогают те, кто ждет их дома.