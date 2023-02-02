Башкирия попала в список самых безопасных регионов страны

Генпрокуратура России опубликовала список самых безопасных регионов страны за 2022 год. Рейтинг представлен на официальном сайте ведомства.
За год в Башкирии было совершено 59 751 преступление. Это 12,7 преступлений в расчете на 1000 человек населения. Данные показатели ниже среднего по стране (13,87).
Башкирия заняла 49 место в списке от самых криминальных до самых безопасных регионов России. Это вторая половина рейтинга.
Самый криминогенных регионах страны Амурской области и Алтайском крае на 1000 жителей происходит около 21 преступления – на 40% больше, чем в Башкирии.
С 2015 года количество преступлений в республике ежегодно сокращается. Ранее правоохранители фиксировали более 57 тысяч преступлений, то есть за последние четыре года их количество сократилось на 11,6%.