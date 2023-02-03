В Уфе коллектив МФЦ подарил геронтологическому центру «Именлек» скамейки

С добрых дел начали свой год молодые сотрудники МФЦ. Более 100 сотрудников уфимских офисов приняли участие в акции. Молодые сотрудники решили порадовать бабушек и дедушек республиканского геронтологического центра «Именлек» двумя новыми коваными скамейками.
Теперь живущие в этом доме-интернате постояльцы, гуляя по территории, могут отдохнуть на кованых скамейках с навесом и без. Акция «Добрых дел» проводится в рамках проекта «Атайсал». К тому же текущий год, приурочен к году полезных дел для малой Родины.