В Уфе коллектив МФЦ подарил геронтологическому центру «Именлек» скамейки

С добрых дел начали свой год молодые сотрудники МФЦ. Более 100 сотрудников уфимских офисов приняли участие в акции. Молодые сотрудники решили порадовать бабушек и дедушек республиканского геронтологического центра «Именлек» двумя новыми коваными скамейками.

Территория «Именлек» большая и облагороженная. Мы решили украсить ее благородными скамейками. Своим коллективом собрали необходимое количество средств и из числа башкирских умельцев, выбрали предприятие, которое изготовит нам эти скамейки. Сами привезли и установили.

Ляйсан Саитова, сотрудник МФЦ «Мои документы»

Теперь живущие в этом доме-интернате постояльцы, гуляя по территории, могут отдохнуть на кованых скамейках с навесом и без. Акция «Добрых дел» проводится в рамках проекта «Атайсал». К тому же текущий год, приурочен к году полезных дел для малой Родины.

Очень замечательно, что молодой коллектив МФЦ принял участие в проекте «Атайсал». И они поставили нам замечательные такие подарки, две скамейки, на которых наши получатели социальных услуг могут отдыхать после своих прогулок. Очень рады, что молодежь тоже повернулась к пожилым и эта вот взаимосвязь поколений, я надеюсь, будет продолжена дальше.

Зульфира Маскулова, директор Республиканского геронтологического центра «Именлек»
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