В Уфе коллектив МФЦ подарил геронтологическому центру «Именлек» скамейки

Очень замечательно, что молодой коллектив МФЦ принял участие в проекте «Атайсал». И они поставили нам замечательные такие подарки, две скамейки, на которых наши получатели социальных услуг могут отдыхать после своих прогулок. Очень рады, что молодежь тоже повернулась к пожилым и эта вот взаимосвязь поколений, я надеюсь, будет продолжена дальше.

Зульфира Маскулова, директор Республиканского геронтологического центра «Именлек»