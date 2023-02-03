В Бураевском районе открылся животноводческий комплекс Buray Beef

В Бураевском районе, недалеко от деревни Старобикметово, открылся убойный цех скотоводческого комплекса Buray Beef. Реализация проекта началась в 2019 году по откорму крупнорогатого скота местных пород. На основе зарубежного опыта здесь построили фидлоты. Сейчас здесь содержатся несколько мясных пород.

Герефорды, симменталы, абердин-ангусы и их помеси. За короткое время их можно довести до убойного веса. Работа животноводческого комплекса в Бураевском районе идет полным ходом. Здесь корм доставляют и раздают вовремя молодняку. Роберт Зиннуров трудится в этом хозяйстве с момента его создания. А в отрасли он уже более 30 лет. Мужчина считает, что теперь механизаторам намного проще и легче работается – все автоматизировано, меньше ручного труда. Но ответственность за каждую голову только возросла.

В колхозе работал, там зарплаты мало было. Вот этот открылся, услышал и пришел на работу. И зарплата хорошая. Кто желает, работу всегда найдет. Роберт Зиннуров, механизатор скотоводческого комплекса

Весь технологический процесс – на плечах управляющего Рустама Шагиахметова: от выращивания сельскохозяйственных культур, производства и заготовки до кормления и ухода за животными, соблюдения всех рационов, которые предусмотрены в данном хозяйстве. До двухлетнего возраста бычки содержатся на откормочных площадках – фидлотах. Их рацион питания меняется по мере роста животных. При откорме не используются какие-либо химические вещества. Корм формируют исключительно из сельскохозяйственных культур местного производства.

В данный момент у нас 1200 быков содержатся. Сама откормочная площадка рассчитана на 2 тыс. голов. В убой идет по достижению убойного веса – 600 кг. Рустам Шагиахметов, управляющий скотоводческим комплексом

Реализация проекта по откорму крупнорогатого скота местных пород началась в 2019 году. На основе зарубежного опыта здесь удалось построить специализированную площадку вместимостью около 9 тысяч голов скота. В процессе было принято решение и о строительстве убойного цеха. Он рассчитан на переработку 3500 голов крупного рогатого скота в год.

Запустили цех мы неделю назад, в день можем забивать десять голов. Увеличив смену в два раза, мы получим до 18 голов в сутки. Оборудование российского производства. Это линии комбикормов, все, что в убойном цеху тоже российского производства – от сэндвич-панелей до тельферов. Техника кормозаготовительная приобретена по программе «Росагролизинг». Денис Игнатьев, директор скотоводческого комплекса