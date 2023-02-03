На базе Уфимского университета науки и технологий будет создан военный центр

В Башкирии на базе Уфимского университета науки и технологий будет создан военный учебный центр. Соответствующее постановление подписал премьер-министр правительства России Михаил Мишустин.
Документ был опубликован ИА «Башинформ». Для создания учебного центра по военной подготовке вуз получит финансирование из федерального бюджета. Центр заменит военную кафедру, которая работала в авиационном университете, но теперь военную подготовку в ней смогут проходить все студенты.
Напомним, слияние УГАТУ и БашГУ официально произошло 1 ноября 2022 года.