Уроженка Нефтекамска сняла клип о своём городе

В социальных сетях популярность набирает музыкальный клип про башкирский Нефтекамск. Автором видеоролика оказалась 20-летняя Софья Изместьева, уроженка города.

Как выяснили корреспонденты ИА «Башинформ», девушка родилась в Нефтекамске, а сейчас проживает в Москве. Софья увлекается музыкой и уже выпустила первую песню «Ты уже убит». В планах юной артистки – мини-альбом.

Шутливую песню про родной город Софья написала спонтанно. Она рассказала, что очень ждала, когда поедет в Нефтекамск в гости к родителям. Поэтому текст песни и бит написала буквально за 10 минут.