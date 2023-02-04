В Уфе до конца 2023 года все МКД будут оборудованы «уголками безопасности»

В Уфе до конца текущего года планируют оборудовать все многоквартирные дома «уголками безопасности». Этот вопрос обсудили на рабочем совещании оперативного штаба города.
В Уфе на сегодня располагаются порядка 5 500 многоквартирных домов. И в каждом из них в этом году появятся стенды с правилами безопасности в случае возникновения пожара с QR-кодом, при сканировании которого будет загружаться видео «Пожар в многоквартирном доме. Как действовать», сообщает пресс-служба городской мэрии.
Фото: администрация Уфы