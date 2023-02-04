В Уфе до конца 2023 года все МКД будут оборудованы «уголками безопасности»

Анализ показывает: при возникновении нештатной ситуации люди теряются и не знают, как себя вести в тех или иных ситуациях. Начинают допускать смертельные ошибки при опасной ситуации. Сейчас при входе в подъезд мы видим только рекламу: пиццы, одежды, а самого главного, что касается гражданской обороны, у нас пока нет.

Сергей Кожевников, первый замглавы администрации Уфы