В Уфе до конца 2023 года все МКД будут оборудованы «уголками безопасности»

В Уфе до конца текущего года планируют оборудовать все многоквартирные дома «уголками безопасности». Этот вопрос обсудили на рабочем совещании оперативного штаба города.

Фото №1 - В Уфе до конца 2023 года все МКД будут оборудованы «уголками безопасности»

В Уфе на сегодня располагаются порядка 5 500 многоквартирных домов. И в каждом из них в этом году появятся стенды с правилами безопасности в случае возникновения пожара с QR-кодом, при сканировании которого будет загружаться видео «Пожар в многоквартирном доме. Как действовать», сообщает пресс-служба городской мэрии.

Анализ показывает: при возникновении нештатной ситуации люди теряются и не знают, как себя вести в тех или иных ситуациях. Начинают допускать смертельные ошибки при опасной ситуации. Сейчас при входе в подъезд мы видим только рекламу: пиццы, одежды, а самого главного, что касается гражданской обороны, у нас пока нет.

Сергей Кожевников, первый замглавы администрации Уфы

Фото: администрация Уфы 

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