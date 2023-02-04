В Ишимбае прошёл масштабный кадровый набор в компании ОЭЗ «Алга»

В Ишимбае прошёл масштабный открытый кадровый набор.Благодаря притяжению предприятий в особую экономическую зону «Алга» появляются сотни рабочих мест. Очередной запуск производства пройдет в марте. Известный российский бренд ZASPORT набирает персонал. Сотрудников помогает найти центры занятости.

Дворец молодежи в Ишимбай заполнен, но не зрителями. Всё это – потенциальные сотрудники новых предприятий города. Фабрика по производству одежды ZASPORT начинает работу уже в марте. Персонал набирают также из соседних сёл и городов.

Центр занятости организовал открытый кадровый набор. Формат позволяет работодателю за раз закрыть большое количество вакансий, а соискателям напрямую задать интересующие вопросы. Кто не смог доехать до Ишимбая, подключились по видеосвязи.

Особое внимание уделяется приоритетным проектам, например, резидентам ОЭЗ «Алга» на территории Ишимбайского района. Здесь уже налажена работа производство «Аркада» по пошиву спецодежды. А строительство фабрики ZASPORT на финишной прямой. Компания шьёт спортивную одежду, в том числе экипировку для олимпийской сборной России.

Строительную площадку посетила министр семьи, труда и социальной защиты населения Ленара Иванова. Предприятию требуется закрыть около 300 вакансий. Большая часть – швеи. Спрос на специалистов большой, так как рядом уже работает производство «Аркада» по пошиву спецодежды. Поэтому для желающих освоить профессию учебный центр службы занятости населения уже организовал курсы.