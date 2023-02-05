В Башкирии госпитализировали 6 человек с коронавирусом

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России продолжает следить за эпидемиологической ситуацией.
За последние сутки коронавирус выявили у 9410 человек (21 996 744), выздоровели – 5200 (21 379 874), скончались – 45 (395 279), госпитализированы – 618.
В Башкирии коронавирус выявили у 184 пациентов (348 874), выздоровели – 95 (341 192), скончались – 1 (5992), госпитализированы – 6.
В больницах региона находится 171 человек, 111 из которых — пожилые люди. Амбулаторно лечатся 1491 заболевших. Из них 435 пациентов — люди старше 60 лет.