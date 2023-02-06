Бойцы батальона им. Шаймуратова из Башкирии вывели солдат из-под минометного обстрела

Бойцы добровольческого отряда им. М. Шаймуратова Евгений Новиков и Ринат Сагитов спасли из-под минометного обстрела своих товарищей. Об этом сообщили в группе «Башкирского батальона».

Фото №1 - Бойцы батальона им. Шаймуратова из Башкирии вывели солдат из-под минометного обстрела

Военнослужащие в зоне проведения СВО на Украине попали под минометный обстрел врага в ходе штурма. Сержант Ринат Сагитов управлял БМП-1, который впоследствии был подбит противником.

Командиру боевой машины, несмотря на полученное ранение, вместе с ефрейтором Евгением Новиковым удалось вывести личный состав на безопасное расстояние.

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