Бойцы батальона им. Шаймуратова из Башкирии вывели солдат из-под минометного обстрела

Бойцы добровольческого отряда им. М. Шаймуратова Евгений Новиков и Ринат Сагитов спасли из-под минометного обстрела своих товарищей. Об этом сообщили в группе «Башкирского батальона».
Военнослужащие в зоне проведения СВО на Украине попали под минометный обстрел врага в ходе штурма. Сержант Ринат Сагитов управлял БМП-1, который впоследствии был подбит противником.
Командиру боевой машины, несмотря на полученное ранение, вместе с ефрейтором Евгением Новиковым удалось вывести личный состав на безопасное расстояние.