Стало известно, в каком городе-миллионнике России самый холодный февраль

Сервис также посчитал количество солнечных дней в феврале (в среднем за 10 лет), и тут Уфа оказалась в конце списка — всего два ясных дня за месяц. Меньше — только в Санкт-Петербурге (1,4 дня). А во второй столице Южного Урала — Челябинске, целых 5,5 солнечных дней в феврале.