Стало известно, в каком городе-миллионнике России самый холодный февраль

Сервис «Яндекс.Погода» проанализировал погоду в разных городах России за последние 10 лет и назвал города-миллионники, в которых февраль оказался самым холодным.
Самым холодным городом в феврале стал Красноярск со среднемесячной температурой -14,6°C. Самый теплый февраль, разумеется, в Краснодаре (+3,4°C). Уфа оказалась на 7 месте из 16. В столице Башкирии средняя февральская температура -9,4°C.
Сервис также посчитал количество солнечных дней в феврале (в среднем за 10 лет), и тут Уфа оказалась в конце списка — всего два ясных дня за месяц. Меньше — только в Санкт-Петербурге (1,4 дня). А во второй столице Южного Урала — Челябинске, целых 5,5 солнечных дней в феврале.