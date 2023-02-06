В Башкирии смертность на дорогах сократилась на 15%

По итогам 2022 года в Башкирии смертность в дорожно-транспортных происшествиях сократилась на 15%. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов.
За год в республике зафиксировали 3441 аварию, в которых погибли 409 человек. Это на 424 происшествия и 74 человека меньше, чем в 2021 году.
Напомним, Глава Башкирии ставил задачу перед чиновниками уменьшить смертность в дорожно-транспортных происшествиях. Чтобы достичь таких показателей, в республике за год отремонтировали почти полторы тысячи километров дорог, заменили почти 19 тысяч дорожных знаков, установили освещение почти на 400 км трасс, 210 светофоров, новые отбойники и пешеходные ограждения, смонтировали сотни новых и модернизировали уже имеющиеся комплексы автоматической фотовидеофиксации. Вся работа продолжится и в этом году, сейчас идет формирование плана.
С 2018 года количество смертей на дорогах республики сокращается – ранее за год происходило более 4400 ДТП и гибло более 550 человек.
Фото: 2gis.com