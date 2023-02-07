48-летняя жительница Башкирии отдала мошеннику-«британцу» 2,3 млн рублей

В один из дней в друзья к Анне в Skype добавился некий Роланд Мюллер, который рассказал ей, что сейчас работает на военной базе Сирии. В переписке «Роланд» поделился с Анной, что сам он родом из Британии, в Сирии лечит солдат, а с недавних пор он и вовсе обладатель слитка золота стоимостью в 1,5 млн долларов.