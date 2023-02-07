48-летняя жительница Башкирии отдала мошеннику-«британцу» 2,3 млн рублей

В Башкирии 48-летняя Анна К. стала жертвой интернет-мошенника. Женщина, поверив в истории афериста, отдала ему миллионы рублей.
В один из дней в друзья к Анне в Skype добавился некий Роланд Мюллер, который рассказал ей, что сейчас работает на военной базе Сирии. В переписке «Роланд» поделился с Анной, что сам он родом из Британии, в Сирии лечит солдат, а с недавних пор он и вовсе обладатель слитка золота стоимостью в 1,5 млн долларов.
Получил богатство он якобы от умирающего пациента. С тех пор Анна и «Роланд» стали много общаться и мужчина пообещал жительнице Башкирии подарить слиток. Но для этого нужно было выполнить несколько условий.
Так, «британец» попросил сначала перевести сначала 870 тысяч рублей транспортной компании и заплатить за отпуск Роланда еще 600 тысяч рублей. Анне он обещал возместить все траты с продажи золотого слитка. Но потратив еще 866 тысяч рублей на справку, подтверждающую отсутствие коронавируса у Роланда, женщина поняла, что стала жертвой мошенников.
Общая сумма ущерба — 2,3 млн рублей, Анна обратилась в полицию, возбуждено дело по статье мошенничество (ст 159 УК РФ).