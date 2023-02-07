Уфимский завод «Бурсервис» заключил сделку с Региональной лизинговой компанией Башкортостана

Уфимский производитель инструментов для бурения и капитального ремонта нефтяных и газовых скважин заключил сделку с Региональной лизинговой компанией Башкортостана. Благодаря поддержке предприятие смогло вывести бизнес на совершенно новый уровень.

Именно этот инструмент прокладывает дорогу к нефти и газу. А производят его в цехах предприятия «Бурсервис». Оборудование для бурения и капремонта нефтяных и газовых скважин здесь выпускают с 2005 года. Завод создавали буквально с нуля. Производство развивалось, увеличивались и поставки на рынок. Пик пришёлся на период западных санкций, когда иностранные компании покинули страну.

Но чем больше становилось продаж, тем больше требовалось вложений в производство. В 2020 году благодаря поддержке лизинговой компании республики и Фонда развития промышленности России завод приобрел суперсовременное оборудование – пятиосевые обрабатывающие центры.

Новое оборудование позволило не просто расширить объемы производства и поставок, но и повысить качество оказания сервисных услуг. Останавливаться на этом руководство «Бурсервиса» не собирается. Предприятие вновь заключило сделку с Региональной лизинговой компанией Башкортостана.