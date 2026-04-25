Башҡортостанда балалар һәм диетик туҡланыу заводы эшләй башланы.

Шишмә районының Шишмә ауылында «ВкусЛайн» балалар һәм диетик туҡланыу заводы эшләй башланы. Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров эш сәфәре барышында предприятиеның эшмәкәрлеге менән танышты.
Компания үҙ эшен 2017 йылда Башҡортостандың уҡыу йорттарында ҡайнар туҡланыуҙы ойоштороусы сифатында башлаған.
Предприятие балалар һәм диетик туҡланыу бренды аҫтында аҙыҡ-түлек етештереүҙе үҫтереү өҫтөндә әүҙем эшләй, уникаль рецептуралар һәм ҡәтғи сифат стандарттарын тәҡдим итә. Компанияның продукцияһы республиканың 720 белем биреү учреждениеларына оҙатыла. Продукцияны сауҙа селтәрҙәренә һәм маркетплейстар аша килтереү мәсьәләләре өйрәнелә, әлеге ваҡытта печеньеның 2 төрө маркетплейстар аша һатыла.
Радий Хәбиров кондитер изделиелары, ит ярымфабрикаттары, туңдырылған ҡамыр ризыҡтары цехтарын һәм «ВкусЛайн» компанияһы етештергән продукция күргәҙмәһен ҡараны. Компанияны ойоштороусы Рәмил Ғәлиуллин әйтеүенсә, 2030 йылға тиклем был проектҡа инвестицияларҙың дөйөм суммаһы 965 миллион һум күләмендә планлаштырыла. Яңы завод өсөн етештереү майҙандары, яңы ҡорамалдар һәм автотранспорт һатып алынған. Яңы производствоның ҡеүәте ай һайын 850 тоннаға тиклем продукция тәшкил итәсәк.
Республика етәксеһе хәҙер уҡыусылар өсөн тәмле, сифатлы ризыҡтар әҙерләргә өйрәнеүҙәре хаҡында һөйләне.
«Бөгөн ҙур предприятие эшләй башланы. Хәтерегеҙҙәлер, балаларҙың өҫтәлендә Башҡортостанда етештерелгән продукция булһын өсөн күп көс һалырға тура килде. Бик ҡатмарлы бурыс булһа ла, беҙ балаларҙы республикала етештерелгән сифатлы продукция менән тәьмин итергә тырышырға тейешбеҙ. Әйткәндәй, был файҙалыраҡ та», – тине Радий Хәбиров.