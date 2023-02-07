В Уфе жителям жилого дома не дает покоя мужчина, который устроил в своей квартире помойку

Жителям дома №143 по улице Интернациональной в Уфе не дает покоя сосед, который устроил в своей квартире помойку. Об этом сообщил телеканал "Вся Уфа".
Обитатель злосчастной квартиры, по словам его соседей, ведет маргинальный образ жизни. Само пристанище гражданина мало напоминает пригодное для существования жилище – повсюду мусор и сосуды с жидкостью странного цвета. Из жилья через сломанные двери доносится ужаснейшие смрад, от которых не спасают даже открытые в подъезде окна.
Знакомый мужчины поделился, что на самом деле он безобидный и добрый человек, а его судьба сложилась не лучшим образом. Уставшие мириться с его выходками соседи намерены обратиться в прокуратуру.
Фото: Вся Уфа.