В Уфе жителям жилого дома не дает покоя мужчина, который устроил в своей квартире помойку

Обитатель злосчастной квартиры, по словам его соседей, ведет маргинальный образ жизни. Само пристанище гражданина мало напоминает пригодное для существования жилище – повсюду мусор и сосуды с жидкостью странного цвета. Из жилья через сломанные двери доносится ужаснейшие смрад, от которых не спасают даже открытые в подъезде окна.