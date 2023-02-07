В Башкирии отремонтировали сельский приют для детей

В Ишимбайском районе после капитального ремонта приют в селе Урман-Бишкадак сможет вновь принять детей. В здании поменяли кровлю, обновили фасад и все инженерные коммуникации, отремонтировали внутренние помещения. Входная группа стала доступна для маломобильных граждан. В постройке 1989 года были серьезные проблемы с отоплением и электрикой. Ремонт был проведён по распоряжению главы республики Радия Хабирова.

Эти рисунки сделаны руками тех, кто точно знает, что хочет видеть ребёнок. Сотрудники приюта, пока шли работы, без дела не сидели и старались своими силами добавить уюта в место, которое для некоторых детей становится домом. Одна из целей обновления здания – сделать место, в котором ребенку будет комфортно. Ведь принять мысль, что он стал оторван от семьи, ему тяжело. Поэтому здесь ребенок не просто живёт: с ним работают психологи, педагоги. Многое зависит и от окружающей обстановки. Располагать к себе должны не только люди, но и стены.

Обновлённый приют осмотрела министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова. В учреждении обновили мебель, закупили компьютеры и всё необходимое для занятий творчеством и спортом. Ишимбай – швейная столица республики, так что и машинки для шитья тоже имеются. Министр отметила, что учреждение и его сотрудники также будут работать на профилактику ситуаций, после которых дети оказываются в приютах. Изъятие из семьи наносит ребёнку большую психологическую травму.

С одной стороны, хорошо, что у нас есть такой замечательный объект, но с другой, нужно, чтоб дети вообще в казенные учреждения не попадали. Поэтому упор мы делаем не на содержание здесь ребенка круглосуточно, а на дневную коррекционную работу. Ленара Иванова, министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан