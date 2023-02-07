Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе начнут весной 2023 года

Ремонт Шакшинского моста в башкирской столице начнется ближе к середине 2023 года. Об этом на оперативном совещании в администрации города сообщила замначальника управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений Альфия Мулкаманова.
– Техническое состояние Шакшинского моста неудовлетворительно. Мы уже несколько лет занимались этим объектом: завершили проектирование, завершили госэкспертизы по этому объекту, – отметила чиновница. – Мы сейчас конкурсную процедуру запускаем. Заключение контракта – где-то в конце марта.
Мэр Уфы Ратмир Мавлиев поручил заранее проинформировать жителей о предстоящих работах, а также обеспечить объезд. Ранее стало известно, что капитальный ремонт моста обойдется примернов 2 млрд рублей. 1,7 млрд для проведения работ выделит федеральный бюджет.