Капитальный ремонт Шакшинского моста в Уфе начнут весной 2023 года

– Техническое состояние Шакшинского моста неудовлетворительно. Мы уже несколько лет занимались этим объектом: завершили проектирование, завершили госэкспертизы по этому объекту, – отметила чиновница. – Мы сейчас конкурсную процедуру запускаем. Заключение контракта – где-то в конце марта.