В Башкирии на 8 февраля объявлено штормовое предупреждение

8 февраля республику накроет аномальный шторм. Об этом предупреждает МЧС по Башкирии. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, 8 февраля в Башкирии ожидается гололедица, туман и резкое падение видимости до 500 метров. Местами ожидается максимальное снижение видимости. Население просят соблюдать правила безопасности.