Опубликован график комплексной расчистки улиц Уфы

В дополнение к своей обычной работе коммунальные службы Уфы продолжают усиленно расчищать улицы от снега. Работы проводятся ночью и ранним утром для того, чтобы днем не мешать потоку транспорта.
В ближайшие дни в связи с расчисткой улиц от снега будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:
— Достоевского от ул. Айская до ул. Ветошникова — с 21:00 8 февраля по 07:00 9 февраля;
— Краснодонская от ул. Пархоменко до ул. Цюрупы — с 21:00 9 февраля по 07:00 10 февраля;
— Гоголя от ул. Чернышевского до ул. Достоевского — с 21:00 10 февраля по 07:00 11 февраля;
— Р. Зорге по местному проезду от ул. 50 лет СССР до ул. Б. Кадомцевых — с 21:00 11 февраля по 07:00 12 февраля;
— Л. Толстого от ул. Кольцевая до ул. М. Горького — с 21:00 12 февраля по 07:00 13 февраля;
— Свободы от ул. Первомайская до ул. Интернациональная — с 21:00 13 февраля по 07:00 14 февраля;
— Ю. Гагарина от ул. Королева до ул. М. Жукова — с 21:00 14 февраля по 07:00 15 февраля.
Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием, а также при планировании поездок учитывать данные перекрытия движения.
Фото: Администрация Уфы.