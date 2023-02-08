Опубликован график комплексной расчистки улиц Уфы

Особое внимание уделяют расчистке обочин, парковочных карманов, прилегающих к остановкам территорий, радиусов на поворотах и вывозу снежных валов, что позволяет „открыть“ и расширить полезное для проезда автомобилей пространство. Призываем горожан не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время, так как это создает препятствия механизированной уборке и снижает эффективность.

пресс-служба Администрации Уфы