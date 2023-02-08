Опубликован график комплексной расчистки улиц Уфы

В дополнение к своей обычной работе коммунальные службы Уфы продолжают усиленно расчищать улицы от снега. Работы проводятся ночью и ранним утром для того, чтобы днем не мешать потоку транспорта.

Фото №1 - Опубликован график комплексной расчистки улиц Уфы

В ближайшие дни в связи с расчисткой улиц от снега будет ограничено движение транспорта по следующим улицам:

— Достоевского от ул. Айская до ул. Ветошникова — с 21:00 8 февраля по 07:00 9 февраля;

— Краснодонская от ул. Пархоменко до ул. Цюрупы — с 21:00 9 февраля по 07:00 10 февраля;

— Гоголя от ул. Чернышевского до ул. Достоевского — с 21:00 10 февраля по 07:00 11 февраля;

— Р. Зорге по местному проезду от ул. 50 лет СССР до ул. Б. Кадомцевых — с 21:00 11 февраля по 07:00 12 февраля;

— Л. Толстого от ул. Кольцевая до ул. М. Горького — с 21:00 12 февраля по 07:00 13 февраля;

— Свободы от ул. Первомайская до ул. Интернациональная — с 21:00 13 февраля по 07:00 14 февраля;

— Ю. Гагарина от ул. Королева до ул. М. Жукова — с 21:00 14 февраля по 07:00 15 февраля.

Особое внимание уделяют расчистке обочин, парковочных карманов, прилегающих к остановкам территорий, радиусов на поворотах и вывозу снежных валов, что позволяет „открыть“ и расширить полезное для проезда автомобилей пространство. Призываем горожан не оставлять свои машины вдоль дорог в ночное время, так как это создает препятствия механизированной уборке и снижает эффективность.

пресс-служба Администрации Уфы

Городские службы просят уфимцев отнестись с пониманием, а также при планировании поездок учитывать данные перекрытия движения.

Фото: Администрация Уфы.

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