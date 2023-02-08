В Уфе в ботаническом саду зацвела фейхоа

В ботаническом саду в Уфе распустились цветы фейхоа. В оранжерее рассказали, что традиционно дерево расцветает в феврале-марте. Уже в ближайшие пару недель можно будет увидеть тропическое растение в «наряде».
У фейхоа начнут завязываться плоды после того, как она отцветет. Процесс их созревания довольно длительный, а сбор урожая запланирован только на август. Плоды экзотического дерева считаются очень полезными, так как содержат в себе много железа и йода.
Фото: Южно-Уральский ботанический сад-институт.