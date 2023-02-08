Ночью в Башкирии температура воздуха местами опустится до -28 градусов

Башгидрометцентр представил прогноз погода на ближайшие несколько дней.
Сегодня, восьмого февраля, местами в Башкирии ожидается небольшой снег. Температура воздуха в ночное суток составит -16, -21 градус, местами похолодает до -28 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться в пределах -7, -12 градусов.
На отдельных участках автодорог гололедица, ночью и утром туман с видимостью 500 м и менее. Пешеходам и водителям советуют быть внимательнее на дорогах.
В ближайшие несколько дней характер погоды в республике не изменится.