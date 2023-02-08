Стало известно, когда начнётся ремонт Шакшинского моста

В 2022 году в Уфе Шакшинский мост был признан аварийным. Стало известно, когда начнётся ремонт моста через реку.
По информации УСРДИС, глобальный ремонт начнётся с наступлением строительного сезона. На данный момент объявляется отбор подрядчика. Заключение контракта запланировано в конце марта.
Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев поручил заранее информировать автомобилистов о предстоящем ремонте и связанном с ним ограничением движения, продумать альтернативные пути проезда.
Власти Башкирии привлекли на этот проект федеральное финансирование — из центра поступит большая часть нужной суммы — 1,7 млрд руб. Всего капитальный ремонт моста потребует 2 млрд руб. Проект будет выполнен в 2023-2024 годах.