В Башкирии 149 человек скончались от передозировки наркотиками

В Башкирии выросла смертность от отравления наркотиками. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.
По данным ведомства, рост составил 12% по сравнению с предыдущим годом. За 2022 год жертвами наркотиков стали 149 человек: они умерли в результате передозировки. Всего за год было зарегистрировано 272 факта отравления.
Лидирует по числу передозировок Уфа. В столице Башкирии за минувший год было отмечено 194 случая. Также в топ вошли Стерлитамак (15), Уфимский район (восемь) и Туймазы (семь) и Туймазинский район (пять).