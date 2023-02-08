В Башкирии 149 человек скончались от передозировки наркотиками

В Башкирии выросла смертность от отравления наркотиками. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

По данным ведомства, рост составил 12% по сравнению с предыдущим годом. За 2022 год жертвами наркотиков стали 149 человек: они умерли в результате передозировки. Всего за год было зарегистрировано 272 факта отравления.