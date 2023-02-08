В одном из городов Башкирии выросли цены на проезд в автобусах

Стоимость проезда на автобусах Нефтекамска вырастет с 10 февраля. Об этом сообщили в «Башавтотрансе».
В черте города цена за один билет будет установлена в размере 32 рублей, если оплата наличкой или банковской картой, по карте «Алга» — 26 рублей.
Тарифы пригородных маршрутов также будут изменены.
Например, маршрут № 102 «Нефтекамск — Куяново» подорожает до 148 (наличные/карта), 133 («Алга/карта школьника») и 74 рублей (детский билет) соответственно, рейс № 105 «Нефтекамск — Новый Буртюк» — до 179 рублей, 161 и 90, автобус № 111 «Нефтекамск — Зубовка» — до 50 рублей, 45 рублей и 25 рублей.
С полным списком изменений можно ознакомиться на сайте перевозчика.