В одном из городов Башкирии выросли цены на проезд в автобусах

Стоимость проезда на автобусах Нефтекамска вырастет с 10 февраля. Об этом сообщили в «Башавтотрансе».

В черте города цена за один билет будет установлена в размере 32 рублей, если оплата наличкой или банковской картой, по карте «Алга» — 26 рублей.