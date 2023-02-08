На какие меры господдержки могут рассчитывать ученые в Башкирии

Радий Хабиров поздравил жителей республики с Днём российской науки. Глава региона отметил, что Башкортостан славится своими сильными академическими и университетскими традициями, известными научными школами и внедрением результатов их работы в реальный сектор экономики.

Республика входит в первую пятёрку Национального рейтинга научно-технологического развития регионов, сказал Радий Хабиров. Также он отметил успехи Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. На базе НОЦ начала работу передовая инженерная школа «Моторы будущего». Сейчас в регионе приступают к созданию межвузовского кампуса, а университеты наращивают объёмы финансирования и добиваются успехов, сказал глава. Он выразил благодарность учёным республики за значимый вклад в развитие научно-технологического потенциала Башкортостана и преданность выбранному делу и отметил, что со своей стороны республика продолжит выделять гранты и расширять социальные меры поддержки.

Для исследования опухолей нужны методы, которые позволяют заглянуть глубже. Поэтому Ангелина Власова и Кристина Сегова отправились на стажировку к коллегам в Центр биологических исследований и биоинженерии в Томск. Финансовую поддержку оказала республика. Там молодая учёная осваивала иммуногистохимические и иммунофлуоресцентные методы окрашивания. Слова, которые неспециалист не поймёт, но достаточно лишь знать, что это очередной шаг, который поможет учёным продвинуться в исследовании рака.

Но чтобы молодые учёные и преподаватели тратили время на решение проблем научных, нужно освободить их головы от бытовых. Главой республики учреждены гранты в виде субсидий на оплату стажировок и средства на улучшения жилищных условий.

Он привык с заботой относиться к пациентам и в ответ получает её. Врач Тимур Ягудин как никто ждёт весны. Дом, который пока на бумаге, скоро начнёт приобретать реальные очертания на участке неподалёку от Уфы. Доцент кафедры БГМУ получил поддержку 2 миллиона рублей на строительство.

Систему поддержки сделали гибкой. Так что деньги можно потратить и на покрытие ипотеки, как это сделал доцент кафедры академии искусств Венер Елкибаев.

Получателями гранта уже стали 325 научно-педагогических работников вузов. Из них более 250 научно-педагогических работников смогли пройти стажировку в ведущих научных центрах страны и зарубежья и около 80 человек получили средства на улучшение жилищных условий.

Это не просто определенное количество ученых, получающих поддержку, это их семьи, это интеллектуальная элита республики, которая будет связывать свою жизнь с регионом. Руслан Казыханов, советник Главы Республики Башкортостан по вопросам науки