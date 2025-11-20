В Госсобрании Башкирии обсудили меры господдержки технопарков и кластеров

Насколько эффективны меры государственной поддержки, предоставляемые резидентам технопарков и кластеров? Этот вопрос сегодня обсудили в рамках парламентских слушаний. Целью мероприятия стал комплексный анализ реализации регионального закона «О промышленной политике в Башкортостане».

Речь шла прежде всего о создании и развитии индустриальных парков, промышленных технопарков, кластеров и технопарков в сфере высоких технологий. По итогам прошлого года республика заняла лидирующие позиции в стране по созданию и развитию промышленных кластеров. Всего таковых в регионе 25.