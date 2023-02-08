В Уфе водитель отправился в колонию за неоднократное пьяное вождение

В соответствии с уголовным законодательством, в этот раз противоправные действия уфимца были квалифицированы по части 2 статьи 264.1 «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления». Сотрудниками полиции уголовное дело было завершено, вина уфимца доказана, и им даны признательные показания. Все материалы направлены в суд для рассмотрения.

пресс-служба ГИБДД по Уфе