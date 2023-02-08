В Уфе водитель отправился в колонию за неоднократное пьяное вождение

В Уфе водителя приговорили к лишению свободы за неоднократное пьяное вождение. Об этом рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.
Инцидент произошел в мае прошлого года в Уфе на улице Кольцевой. Сотрудники ДПС задержали 25-летнего водителя "Датсуна", который находился за рулем в нетрезвом виде.
Выяснилось, что уфимец ранее привлекался за аналогичное правонарушение четыре раза и был дважды судим за пьяное вождение. Судебными решениями ему были назначены наказания в виде штрафов, лишения права управления транспортным средством и обязательными работами. При этом, водитель, употребив алкогольные напитки, снова сел за руль.
Накануне суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении , а также на пять лет запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС.