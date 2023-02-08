В Уфе водитель отправился в колонию за неоднократное пьяное вождение

В Уфе водителя приговорили к лишению свободы за неоднократное пьяное вождение. Об этом рассказали в пресс-службе столичной ГИБДД.

Фото №1 - В Уфе водитель отправился в колонию за неоднократное пьяное вождение

Инцидент произошел в мае прошлого года в Уфе на улице Кольцевой. Сотрудники ДПС задержали 25-летнего водителя "Датсуна", который находился за рулем в нетрезвом виде.

Выяснилось, что уфимец ранее привлекался за аналогичное правонарушение четыре раза и был дважды судим за пьяное вождение. Судебными решениями ему были назначены наказания в виде штрафов, лишения права управления транспортным средством и обязательными работами. При этом, водитель, употребив алкогольные напитки, снова сел за руль.

В соответствии с уголовным законодательством, в этот раз противоправные действия уфимца были квалифицированы по части 2 статьи 264.1 «Управление автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления». Сотрудниками полиции уголовное дело было завершено, вина уфимца доказана, и им даны признательные показания. Все материалы направлены в суд для рассмотрения.

пресс-служба ГИБДД по Уфе

Накануне суд приговорил мужчину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении , а также на пять лет запретил заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС.

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