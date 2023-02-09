Стало известно, когда завершится строительство Зининского переезда в Уфе

Глава Октябрьского района Уфы Сергей Плотников сообщил в прямом включении из ЦУР, когда завершится строительство Зининского переезда.

Окончание работ на объекте запланировано до конца текущего года. Его протяженность на пересечении железнодорожного перегона Иглино - Дема и дороги от развязки на трассе М-5 «Урал» до Нагаевского шоссе составит 106 и 1850 метров соответственно.