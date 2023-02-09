В Башкирии потребление алкоголя смещается в сторону менее крепких напитков

В структуре продаж основная доля традиционно приходится на водку (47%) и вино (31%). Отмечается, что в последние годы растет доля продаж ликеро-водочных изделий, игристых вин. В прошлом году в Башкирии произведено 50,3 млн литров алкогольной продукции и 320,4 млн литров пива. Продукция местных заводов составляет почти половину продаж — 44%.