В Башкирии потребление алкоголя смещается в сторону менее крепких напитков

Министр торговли и услуг Башкирии Алексей Гусев на коллегии ведомства рассказал, что в республике употребление алкоголя смещается в сторону менее крепких напитков.
В 2022 году было продано более 50 млн литров легальной алкогольной продукции. Тем самым, потребление алкоголя на одного жителя региона составило 12,9 л. В 2021 году показатели составили 12,3 л.
В структуре продаж основная доля традиционно приходится на водку (47%) и вино (31%). Отмечается, что в последние годы растет доля продаж ликеро-водочных изделий, игристых вин. В прошлом году в Башкирии произведено 50,3 млн литров алкогольной продукции и 320,4 млн литров пива. Продукция местных заводов составляет почти половину продаж — 44%.
По данным генпрокуратуры РБ, количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения сократилось на 13% по сравнению с прошлым годом. Если в 2020 зафиксировано 10298 «пьяных» правонарушений, в 2021 — 9491, в 2022 — 8254.