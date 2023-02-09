«Башкиравтодор» получил новую дорожную технику

Сегодня состоялось вручение дорожной техники подразделениям «Башкиравтодора». Новые автогрейдеры, самосвалы и погрузчики были приобретены при поддержке Главы Башкортостана Радия Хабирова. Всего 15 единиц общей стоимостью 182 млн. рублей. Большую часть средств выделила республика.

Участие приняли депутаты Госсобрания, руководство Управления дорожного хозяйства и «Башкиравтодора». Ключи от машин сотрудникам дорожных ремонтно-строительных управлений вручил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Клебанов. Как отметил руководитель ведомства, правительство Башкортостана и дальше будет прорабатывать меры поддержки.

Техника будет работать в семи районах республики на строительстве, ремонте и содержании дорог. Для многих ДРСУ – это серьезное подспорье. Некоторые ремонтно-строительные управления получили сразу по несколько единиц техники. Например, Белорецкий ДРСУ пополнился фронтальным погрузчиком, автогрейдером и самосвалом.