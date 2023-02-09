Едва не умершая от холода 10-месячная девочка из Уфы будет определена в дом ребенка

В Уфе пьяная мать выбросила в сугроб 10-месячную дочь. Девочку обнаружил уфимец, который не растерялся и отогрел ребенка. Стало известно, в каком состоянии сейчас находится малышка.

По данным регионального Минздрава, девочка поступила в больницу с переохлаждением и признаками вирусного заболевания. Сейчас ее жизни ничего не угрожает и она находится под наблюдением медиков.

В МВД по Башкирии также добавили, что по данному факту начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«В настоящее время пострадавшая госпитализирована, и после лечения будет определена в дом ребенка. Материалы проверки переданы в СУ СК по Республики Башкортостан для принятия процессуального решения»