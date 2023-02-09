Едва не умершая от холода 10-месячная девочка из Уфы будет определена в дом ребенка

В Уфе пьяная мать выбросила в сугроб 10-месячную дочь. Девочку обнаружил уфимец, который не растерялся и отогрел ребенка. Стало известно, в каком состоянии сейчас находится малышка.
По данным регионального Минздрава, девочка поступила в больницу с переохлаждением и признаками вирусного заболевания. Сейчас ее жизни ничего не угрожает и она находится под наблюдением медиков.
В МВД по Башкирии также добавили, что по данному факту начата проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Известно, что 48-летняя мать имеет за плечами судимость, а также лишение родительских прав. У женщины пятеро детей, четверо из которых не живут с ней: старший сын уже совершеннолетний и оформил опекунство над тремя остальными.