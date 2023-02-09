В Башкирии построят еще 18 зарядных станций для электромобилей

В Башкирии выделят 50 млн рублей на строительство зарядных станций для электромобилей. Информацией поделился в своих социальных сетях премьер-министр региона Андрей Назаров.

Уточняется, что парк электромобилей насчитывает 400 машин. В настоящее время в республике функционирует 21 станция для зарядки авто. 16 станций расположены в башкирской столице, 2 станции находятся в Нефтекамске, по одной в Булгаково, остальные в Бижбулякском и Чишминском районах.