В Башкирии начнется переоценка 2,7 млн единиц недвижимости

В Башкирии в 2023 году будет проведена массовая переоценка кадастровой стоимости объектов капитального строительства: зданий, помещений, сооружений, недостроев и машиномест. На основе новой переоценки в 2024 году будет рассчитываться имущественный налог. Об этом сообщает управление Росреестра региона.
– Начиная с прошлого года переоценка проводится во всех регионах пока раз в четыре года, а в городах федерального значения — раз в два года. Данные изменения направлены на то, чтобы сделать практику переоценки единой для всей России, а сведения о кадастровой стоимости актуальными, – пояснил руководитель Росреестра РБ Петр Клец.
В Росреестре также напомнили, что в прошлом году в республике прошла кадастровая переоценка сразу 1,8 млн земельных участков. В текущем планируется переоценить 2,7 млн объектов недвижимости.