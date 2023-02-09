В Башкирии начнется переоценка 2,7 млн единиц недвижимости

– Начиная с прошлого года переоценка проводится во всех регионах пока раз в четыре года, а в городах федерального значения — раз в два года. Данные изменения направлены на то, чтобы сделать практику переоценки единой для всей России, а сведения о кадастровой стоимости актуальными, – пояснил руководитель Росреестра РБ Петр Клец.