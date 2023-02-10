В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется снег

В ближайшие пару дней в Башкирии ожидается небольшой снег и голодед. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.

Сегодня, 10 февраля, в республике местами пройдет небольшой снег, а также ожидается гололед. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -2, -7 градусов.