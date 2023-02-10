В Башкирии в ближайшие дни прогнозируется снег

В ближайшие пару дней в Башкирии ожидается небольшой снег и голодед. Об этом сообщили синоптики Башгидромета.
Сегодня, 10 февраля, в республике местами пройдет небольшой снег, а также ожидается гололед. Температура воздуха днем будет колебаться в пределах -2, -7 градусов.
Завтра, 11 февраля, характер погоды в регионе особо не изменится. В ночное время суток столбики термометров покажут -9, -14 градусов, при прояснениях - до -19 градусов, а температура воздуха днем составит около -5, -10 градусов.