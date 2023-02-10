В Уфе в честь 100-летия гражданской авиации наградили лучших работников отрасли

Гражданской авиации исполнилось 100 лет. В честь этого события в Уфе провели концерт и наградили лучших работников этой сферы: пилотов, бортпроводников, специалистов авиационной промышленности, врачей, инженерно-технический состав и диспетчеров.

Один из пионеров гражданской авиации Башкортостана – заслуженный пилот России Валерий Шалашов. Он много раз облетел страну от юга и до Крайнего Севера. Авиаотряд под его руководством был признан лучшим в Приволжском управлении гражданской авиации и Министерства гражданской авиации СССР по подготовке экипажей к полетам. Он внес вклад в освоение севера при строительстве нефте- и газопроводов. Недавно авиатору исполнилось 90 лет.

Руководство в отряде было очень долгое и очень интересное. Учить летать, учить быть человеком.

Валерий Шалашов, заслуженный работник транспорта России

9 февраля ровно 100 лет назад вышло постановление о создании гражданского воздушного флота. Оттуда и идет летоисчисление тому, как мы научились летать.

Рустэм Мустафин, председатель первичной профсоюзной организации «Ветераны Авиации Башкортостана» профессионального Союза лётного состава России
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