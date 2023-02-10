В Уфе в честь 100-летия гражданской авиации наградили лучших работников отрасли

Гражданской авиации исполнилось 100 лет. В честь этого события в Уфе провели концерт и наградили лучших работников этой сферы: пилотов, бортпроводников, специалистов авиационной промышленности, врачей, инженерно-технический состав и диспетчеров.

Один из пионеров гражданской авиации Башкортостана – заслуженный пилот России Валерий Шалашов. Он много раз облетел страну от юга и до Крайнего Севера. Авиаотряд под его руководством был признан лучшим в Приволжском управлении гражданской авиации и Министерства гражданской авиации СССР по подготовке экипажей к полетам. Он внес вклад в освоение севера при строительстве нефте- и газопроводов. Недавно авиатору исполнилось 90 лет.