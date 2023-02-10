В Башкирии работники гражданской авиации получили награды в честь профессионального праздника

В честь Дня гражданской авиации России награды и благодарности получили ветераны отрасли и действующие сотрудники. Церемония награждения прошла в международном аэропорту «Уфа» имени Мустая Карима.
Они лицо аэропорта. Сотрудники, с которых и начинается полёт. Гузель Бикбулатова когда-то и сама мечтала о небе. Почти 40 лет назад пришла в уфимский аэропорт с целью стать бортпроводницей. Но полюбила работу на земле, при этом в своей профессии всегда оставаясь на высоте.
Среди них многие видели, как менялся аэропорт, система. Придя сюда однажды, уйти уже сложно, говорят сотрудники. Самолёты, небо влюбляют. А кто-то по примеру отцов и дедов очаровывается профессией. Фанус Ахунов теперь основоположник династии. Сын и внук тоже в авиации. Сам он летал на вертолётах. За годы работы случалось многое. Но на всю жизнь запомнил, как при подлёте к аэропорту в Туркменистане у авиамашины отказали оба двигателя.
Сейчас эксплуатация вертолетов Ми-6 – на этой авиамашине и летал Фанус Ахунов – запрещена в России. В авиации меняется всё. Аэропорт «Уфа» тоже стал другим и продолжает развиваться. Здесь идёт строительство навеса, соединяющего в единую архитектурную форму терминалы внутренних и международных авиалиний.
В юбилейный для башкирской столицы год новый облик уже будет готов. За 2022 через аэропорт «Уфа» прошло 4 миллиона 89 тысяч пассажиров. Всё это результат работы сотен сотрудников. Ведь полёт зависит не только от техники – самолёт в небо провожают и поднимают люди.