В Башкирии за год возбудили более 50 уголовных дел по незаконным вырубкам леса

В 2022 году в Башкирии возбудили 53 уголовных дела по фактам незаконных рубок лесных насаждений государственного лесного фонда. Информация о делах была передана Южно-Уральскому межрегионального управлению Росприроднадзора по поручению прокуратуры республики.

В управлении Росприроднадзора подчеркнули, что по расчете размера ущерба, была установлена сумма в 16 593 386 рублей.

В текущем же году за два месяца поступило уже 9 уголовных дел. Расчеты произведены пока по пяти материалам уголовных дел. Ущерб по ним составил уже 11 966 020 рублей. Остальные материале в работе.