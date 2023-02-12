Развитие науки в Башкортостане: как республика помогает молодым ученым

На неделе в стране отмечали День российской науки. Не обошел стороной этот праздник и башкирское сообщество ученых. Республика с каждым годом становится заметнее на образовательной карте мира. Сейчас в регионе приступают к созданию межвузовского кампуса, а университеты наращивают объёмы финансирования и добиваются успехов. Как сейчас помогают рублём молодым преподавателям и ученым?

Для исследования опухолей нужны методы, которые позволяют заглянуть глубже. Поэтому Ангелина Власова и Кристина Сегова отправились на стажировку к коллегам в Центр биологических исследований и биоинженерии в Томск. Финансовую поддержку оказала республика. Там молодая учёная осваивала иммуногистохимические и иммунофлуоресцентные методы окрашивания. Слова, которые неспециалист не поймёт, но достаточно лишь знать, что это очередной шаг, который поможет учёным продвинуться в исследовании рака.

Но чтобы молодые учёные и преподаватели тратили время на решение проблем научных, нужно освободить их головы от бытовых. Главой республики учреждены гранты в виде субсидий на оплату стажировок и средства на улучшения жилищных условий.

Он привык с заботой относиться к пациентам. И в ответ получает её. Врач Тимур Ягудин как никто ждёт весны. Дом, который пока на бумаге, скоро начнёт приобретать реальные очертания на участке неподалёку от Уфы. Доцент кафедры БГМУ получил поддержку 2 миллиона рублей на строительство. Получателями гранта уже стали 325 научно-педагогических работников вузов. Из них более 250 смогли пройти стажировку в ведущих научных центрах страны и зарубежья и около 80 человек получили средства на улучшение жилищных условий.

Это не просто определенное количество ученых, получающих поддержку, это их семьи, это интеллектуальная элита республики, которая будет связывать свою жизнь с регионом.

Это и способ удержать талантливых преподавателей в республике, создать лучшие условия для работы и жизни. Чтобы учёные двигали науку вперёд, нужно, чтобы им было на что опереться. В Уфимском университете науки и технологий сейчас активно развиваются студенческие стартапы. Ребята, которые выиграли гранты в прошлом году, уже создали 22 компании. Они разрабатывают программное обеспечение и продукты для промышленности. А не так давно благодаря созданию в Уфе Научно-образовательного центра появилась лаборатория популяционной и медицинской генетики. Молодые сотрудники вуза, кандидаты наук, аспиранты и магистранты занимаются изучением генов популяций Северной Евразии и их предрасположенности к онкологическим заболеваниям.