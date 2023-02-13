С 13 по 19 февраля в Уфе отключат воду

13 февраля, в Калининском районе с 10:00 до 22:00 в связи с ремонтными работами на транзитном водопроводе по адресу улица Транспортная, 30/5 без ХВС останутся потребители в жилых домах на Транспортной, 30/5, Георгия Мушникова, 2, 2/1, 4 и 10, а также торговый павильон.