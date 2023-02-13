В Башкирии организовали плетение маскировочных сетей для участников СВО

В Туймазинском районе организовали плетение маскировочных сетей на 13 площадках. Они размещены в нескольких населенных пунктах и в городе Туймазы. Специальные снаряжения изготавливаются для отправки бойцам в зону проведения СВО. Волонтеры плетут сети по заказу военнослужащих с учетом необходимого размера и цветовой гаммы.
Сельский дом культуры теперь не только концертная площадка. Большое помещение позволяет вмещать оборудование и работников стихийно созданного швейного цеха. Сменяя друг друга, почти все жители села задействованы в плетении маскировочных сетей для военнослужащих. Раз уж место изначально творческое, артисты параллельно поддерживают волонтеров.
Из села Ильчимбетово в зону проведения СВО мобилизованы шесть мужчин. Для изготовления сетей приходят родные и односельчане бойцов. Основа камуфляжа поступает в пункт уже готовая. Далее края снаряжения обметывают на машинке – в кусочки материала мастерицы вшивают листочки с молитвами. В это же время другая часть волонтеров нарезает ткань полосками. И уже все вместе на специальном стенде сплетают элементы в единое изделие. В Туймазах и Туймазинском районе развернуто 13 таких пунктов, в которых трудятся более 200 добровольцев.
Один из пунктов плетения развернут в Татарском государственном театре в городе Туймазы. Эти сети отличаются цветом. Бойцы сами делают заказ на тот или иной преобладающий оттенок в маскировочном снаряжении. Фанузе Латыповой 70 лет, пенсионерка приезжает из близлежащей деревни. На дорогу ежедневно она тратит более двух часов времени. Женщина почти не пропускает волонтерскую работу в поддержку солдат.
Здесь же вручную плетут индивидуальные маскировочные костюмы. «Лешего» собирают порядка 10 дней. В этом камуфляже используется готовая рыболовная сеть и джуты из мешковины – чтобы успеть в срок, работу волонтеры зачастую берут домой.
Уже в ближайшее время все подготовленное для бойцов будет направлено в места их дислокации. Жители района, предприятия, администрация – в деле помощи объединились люди разных профессий и возрастов. Любая посылка из дома с любовью поддерживает моральный дух солдат, выполняющих поставленные задачи.