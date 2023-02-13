В Башкирии организовали плетение маскировочных сетей для участников СВО

В Туймазинском районе организовали плетение маскировочных сетей на 13 площадках. Они размещены в нескольких населенных пунктах и в городе Туймазы. Специальные снаряжения изготавливаются для отправки бойцам в зону проведения СВО. Волонтеры плетут сети по заказу военнослужащих с учетом необходимого размера и цветовой гаммы.

Сельский дом культуры теперь не только концертная площадка. Большое помещение позволяет вмещать оборудование и работников стихийно созданного швейного цеха. Сменяя друг друга, почти все жители села задействованы в плетении маскировочных сетей для военнослужащих. Раз уж место изначально творческое, артисты параллельно поддерживают волонтеров.

С 30 января работаем. Сплели 10 сетей. 84 свечи окопных. Ребята благодарят. Лиана Маннанова, жительница с. Ильчимбетово

Из села Ильчимбетово в зону проведения СВО мобилизованы шесть мужчин. Для изготовления сетей приходят родные и односельчане бойцов. Основа камуфляжа поступает в пункт уже готовая. Далее края снаряжения обметывают на машинке – в кусочки материала мастерицы вшивают листочки с молитвами. В это же время другая часть волонтеров нарезает ткань полосками. И уже все вместе на специальном стенде сплетают элементы в единое изделие. В Туймазах и Туймазинском районе развернуто 13 таких пунктов, в которых трудятся более 200 добровольцев.

11 ноября создались. Собрали сумму для основ сетей. Набрали ткани, нам привозили из разных районов республики. Меня поддержали мои родные, теперь это большая сеть. Разифа Маннапова, руководитель волонтёрского движения

Один из пунктов плетения развернут в Татарском государственном театре в городе Туймазы. Эти сети отличаются цветом. Бойцы сами делают заказ на тот или иной преобладающий оттенок в маскировочном снаряжении. Фанузе Латыповой 70 лет, пенсионерка приезжает из близлежащей деревни. На дорогу ежедневно она тратит более двух часов времени. Женщина почти не пропускает волонтерскую работу в поддержку солдат.

Сначала гуманитарку собирала, белые ткани для госпиталя. Моих родственников нет, но это все мои дети. Фануза Латыпова, волонтёр

Здесь же вручную плетут индивидуальные маскировочные костюмы. «Лешего» собирают порядка 10 дней. В этом камуфляже используется готовая рыболовная сеть и джуты из мешковины – чтобы успеть в срок, работу волонтеры зачастую берут домой.

Один приехал, мы костюм отдали, ему понравился, сейчас еще 10 сделаем. У меня друзья там. Желаем, чтоб с победой вернулись. Алия Ахмадуллина, организатор волонтёрского движения