В Иглинском районе сельчане хотят установить хоккейную коробку в рамках ППМИ

В Башкортостане проект запущен в 2015 году и направлен на благоустройство сельских поселений республики. Жителям района, согласно условиям, нужно проголосовать за проекты, которые могут решить проблемы сёл и деревень. Так, несколько населённых пунктов приняли решение об установке хоккейной коробки, о ремонте дорог, водоснабжения, освещения.