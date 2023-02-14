В Иглинском районе сельчане хотят установить хоккейную коробку в рамках ППМИ

Жители села Тавтиманово проголосовали за установку новой хоккейной коробки. Иглинский район участвует в программе поддержки местных инициатив. Завершились итоговые собрания.
В Башкортостане проект запущен в 2015 году и направлен на благоустройство сельских поселений республики. Жителям района, согласно условиям, нужно проголосовать за проекты, которые могут решить проблемы сёл и деревень. Так, несколько населённых пунктов приняли решение об установке хоккейной коробки, о ремонте дорог, водоснабжения, освещения.