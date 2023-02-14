В Башкирии на трассе Уфа - Пермь открылся новый придорожный комплекс

– Сеть дорог в республике очень разветвленная, строим и новые. Больше становится туристов. Поэтому внимание к объектам придорожного сервиса будем только усиливать, – рассказал в своих соцсетях Радий Хабиров.

Объект появился по инициативе предпринимателя Филуса Гильфанова. В 2022 году бизнесмен обратился с проектом в администрацию района и ему была оказана поддержка. На территории комплекса работают кафе и гостиница. В планах также создать технический центр по ремонту грузовиков, душевые кабины и стиральные машины для дальнобойщиков. Сумма инвестиций в проект превысила 50 миллионов рублей.