Прием заявок на межрегиональный конкурс «Ирәндек моңдары» стартовал в Башкирии

В Башкирии стартовал прием заявок на песенный конкурс «Ирәндек моңдары». Об этом сообщает региональный Минкульт. Принять участие могут дети в возрасте от 7 до 16 лет, а также профессиональные и самодеятельные артисты от 16 до 45 лет.
Творческое состязание проводится в четырех возрастных группах: от 7 до 10 лет (включительно), от 11 до 16 лет (включительно), от 16 до 45 лет (включительно) — самодеятельные исполнители, от 17 до 45 лет (включительно) — профессиональные исполнители. Конкурсанты от 16 до 45 лет могут участвовать в разных номинациях (озон-кюй, кыска-кюй). В возрастной группе до 16 лет конкурс проводится в один тур. Участники должны исполнить башкирскую народную песню по выбору участника и местный песенный фольклор (протяжная песня, обрядовая песня, шаян йыр, такмак, кубаир, баит, мунажат, хамак). В возрастной группе от 16 до 45 лет творческое состязание по жанру исполняемых произведений проводится в два тура.
Заявки принимаются до 20 апреля 2023 года на почту [email protected]. Сам конкурс пройдет в Сибае с 26 по 28 апреля, а в июне состоится масштабный гала-концерт.