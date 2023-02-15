В Башкирии в 2023 году выделят около 25 млн рублей на спортивные субсидии для сельских школ

Наши спортсмены ежегодно подтверждают высокий спортивный авторитет республики. Только в прошлом году звание «мастер спорта России международного класса» присвоено 19 спортсменам, 128 спортсменов стали мастерами спорта России, два спортсмена удостоены почетного звания «заслуженный мастер спорта России. Выдающиеся спортсмены – пример для подрастающего поколения. И не так важно, продолжают они карьеру или уже завершили. Это люди, символизирующие собой настоящий дух и характер. Их необходимо поощрять.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан