В Башкирии в 2023 году выделят около 25 млн рублей на спортивные субсидии для сельских школ

Этот вопрос обсуждался на совещании под председательством премьер-министра республики Андрея Назарова. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах, которые расположены в сельской местности, является одним из приоритетных направлений.

За прошедшее время из федерального бюджета привлечено более 319 млн рублей. Около 68 млн – из республиканского бюджета. Средства выделяют и муниципалитеты. В этом году обновят материально-техническую базу в нескольких десятках школ.

На совещании речь зашла и о поддержке спортсменов и тренеров. Андрей Назаров поручил Минспорта совместно с Министерством финансов разработать и утвердить положение о ежегодной республиканской спортивной премии, определить источники и объемы финансирования.

Наши спортсмены ежегодно подтверждают высокий спортивный авторитет республики. Только в прошлом году звание «мастер спорта России международного класса» присвоено 19 спортсменам, 128 спортсменов стали мастерами спорта России, два спортсмена удостоены почетного звания «заслуженный мастер спорта России. Выдающиеся спортсмены – пример для подрастающего поколения. И не так важно, продолжают они карьеру или уже завершили. Это люди, символизирующие собой настоящий дух и характер. Их необходимо поощрять.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
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