В Башкирии в 2023 году выделят около 25 млн рублей на спортивные субсидии для сельских школ

Этот вопрос обсуждался на совещании под председательством премьер-министра республики Андрея Назарова. Создание условий для занятий физической культурой и спортом в школах, которые расположены в сельской местности, является одним из приоритетных направлений.
За прошедшее время из федерального бюджета привлечено более 319 млн рублей. Около 68 млн – из республиканского бюджета. Средства выделяют и муниципалитеты. В этом году обновят материально-техническую базу в нескольких десятках школ.
На совещании речь зашла и о поддержке спортсменов и тренеров. Андрей Назаров поручил Минспорта совместно с Министерством финансов разработать и утвердить положение о ежегодной республиканской спортивной премии, определить источники и объемы финансирования.