В Уфе заседание по делу о ДТП на улице Авроры с гибелью женщины и ребенка вновь отложено

В Уфе отложили слушание по делу о смертельном ДТП, в котором погибла мать с ребенком. Резонансная авария произошла в июле прошлого года. 28-летняя женщина насмерть сбила 39-летнюю уфимку и ее 4-летнего сына.

Фото №1 - В Уфе заседание по делу о ДТП на улице Авроры с гибелью женщины и ребенка вновь отложено

Ранее суд вынес постановление о прекращении уголовного дела из-за примирения сторон. Также известно, что виновница ДТП заплатила 2,4 млн рублей потерпевшей стороне.

Между тем гособвинитель обжаловал это решение в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение, передает «Башинформ».

«Предварительное судебное заседание по уголовному делу в отношении Сорокиной Д. А. отложено на 10.00 3 марта. Причиной стала болезнь женщины. Сейчас уфимка находится под домашним арестом»  

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