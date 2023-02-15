В Уфе заседание по делу о ДТП на улице Авроры с гибелью женщины и ребенка вновь отложено

В Уфе отложили слушание по делу о смертельном ДТП, в котором погибла мать с ребенком. Резонансная авария произошла в июле прошлого года. 28-летняя женщина насмерть сбила 39-летнюю уфимку и ее 4-летнего сына.
Ранее суд вынес постановление о прекращении уголовного дела из-за примирения сторон. Также известно, что виновница ДТП заплатила 2,4 млн рублей потерпевшей стороне.
Между тем гособвинитель обжаловал это решение в апелляционном порядке. Верховный суд республики признал доводы прокуратуры обоснованными, отменил постановление о прекращении уголовного дела и направил его на новое рассмотрение, передает «Башинформ».